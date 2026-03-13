Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Страховой сектор Азербайджана вырос на 4% в 2025 году

    Финансы
    • 13 марта, 2026
    • 11:52
    Страховой сектор Азербайджана вырос на 4% в 2025 году

    Страховой сектор Азербайджана по состоянию на 1 января текущего года располагал активами на сумму 2 млрд 135 млн манатов, что примерно на 4% больше по сравнению с показателем на ту же дату прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет о деятельности Кабинета министров за 2025 год.

    В прошлом году 76% страховых взносов (1 млрд 135 млн манатов) пришлось на добровольные виды страхования, а 24% (366 млн манатов) - на обязательные. По сравнению с предыдущим годом рост по добровольным видам страхования составил 13% (128 млн манатов), а по обязательным - 7% (24 млн манатов).

    В то же время 57% страховых взносов (853 млн манатов) составили сборы по страхованию жизни, а 43% (652 мнл манатов) - по страхованию, не связанному с жизнью. В годовом сравнении рост по видам страхования жизни составил 16% (119 млн манатов), а по видам страхования, не связанным с жизнью, - 5% (33 млн манатов).

