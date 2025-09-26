Страховой рынок Азербайджана вырос на 13%
Финансы
- 26 сентября, 2025
- 10:28
По линии 16 страховых компаний в январе-августе этого года в Азербайджане было собрано 1 млрд 48,074 млн манатов страховых взносов, что на 12,9% больше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
За отчетный период сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями, составила 603,414 млн манатов, что на 21,1% больше в годовом сравнении.
За восемь месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке, пришлось 57,6 маната выплат. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 53,7 маната.
Последние новости
11:41
Фото
НДЦ обсудил с Clearstream взаиморасчеты и интеграцию на международные рынкиФинансы
11:40
В Ереване перед зданием парламента проходит акция с требованием ПашинянаВ регионе
11:39
В Лянкяране пройдет конференция по государственно-религиозным отношениямВнутренняя политика
11:29
Елена Кондратенко: В работе международных кастодиальных агентств наблюдаются проблемыФинансы
11:28
В турецком регионе Кемер рухнул потолок 5-звездочного отеляВ регионе
11:23
Завершен первый этап оценки безопасности критической информационной инфраструктурыДругие
11:11
В американском штате Орегон произошло землетрясение магнитудой 5,9Другие страны
11:01
Азербайджан признан пионером водородного развития в Южном Кавказе и Центральной АзииЭнергетика
10:59