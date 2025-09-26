Страховой рынок Азербайджана вырос на 13%

По линии 16 страховых компаний в январе-августе этого года в Азербайджане было собрано 1 млрд 48,074 млн манатов страховых взносов, что на 12,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями, составила 603,414 млн манатов, что на 21,1% больше в годовом сравнении.

За восемь месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке, пришлось 57,6 маната выплат. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 53,7 маната.