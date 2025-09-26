Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Страховой рынок Азербайджана вырос на 13%

    Финансы
    • 26 сентября, 2025
    • 10:28
    Страховой рынок Азербайджана вырос на 13%

    По линии 16 страховых компаний в январе-августе этого года в Азербайджане было собрано 1 млрд 48,074 млн манатов страховых взносов, что на 12,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    За отчетный период сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями, составила 603,414 млн манатов, что на 21,1% больше в годовом сравнении.

    За восемь месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке, пришлось 57,6 маната выплат. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 53,7 маната.

    Azərbaycanın sığorta bazarı 13 % böyüyüb
    Azerbaijan's insurance market grows by 13%

