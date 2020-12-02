Страховой рынок Азербайджана вырос на 10%

В январе-октябре этого года по линии 22 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 628,374 миллиона манатов

В январе-октябре этого года по линии 22 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 628,374 миллиона манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 350,035 миллиона манатов, что на 55,2% больше, чем годом ранее.

В январе-октябре 2020 года на каждые 100 манатов сборов выплачено 55,7 маната. В январе-октябре 2019 года этот показатель составил 39,5 маната.