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Страховой рынок Азербайджана вырос на 8%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 8% В январе-феврале текущего года по линии 17 страховых компаний Азербайджана было собрано 239,719 млн манатов страховых взносов, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
28 марта 2024 г. 17:34
Страховой рынок Азербайджана вырос на 8%

В январе-феврале текущего года по линии 17 страховых компаний Азербайджана было собрано 239,719 млн манатов страховых взносов, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за отчетный период сумма выплат страховых компаний составила 97,434 млн манатов, что на 38,2% больше, чем годом ранее.

За последние два месяца на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, было уплачено 40,6 маната. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 31,9 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan's insurance market grows by 8%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 8 % böyüyüb

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