Страховой рынок Азербайджана в I полугодии вырос на 18%

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В январе-июне этого года объем страховых взносов по линии 25 страховых компаний Азербайджана составил в целом 285,3 млн. манатов.

Как сообщили Report в Палате надзора за финансовыми рынками, это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 17,7% или 42,95 млн. манатов.

За этот период сумма выплат, осуществленных страховщиками, составила 101,4 млн. манатов, что по сравнению с первой половиной 2015 года больше на 10,1%.

В отчетном периоде положительная динамика наблюдалась как в добровольных, так и в обязательных видах страхования. Так, в январе-июне текущего года страховые взносы по добровольным видам страхования выросли на 15,54%, а сумма выплат - на 4,93% и составили 177,1 млн. и 75,1 млн. манатов, соответственно.

Взносы на рынке страхования жизни выросли на 35%, а выплаты - на 1,2 раза. На рынке страхования иного чем жизнь сборы выросли на 7,5%, а выплаты сократились на 5%.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 35,5 манатов страховых выплат. Этот показатель за аналогичный период прошлого года составил 38 манатов.