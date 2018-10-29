Страховой рынок Азербайджана увеличился

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре текущего года объем страховых взносов по линии 21 страховой компании Азербайджана составил 568,538 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 37,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма выплат страховых компаний за 9 месяцев сократилась на 0,9% и составила 186,912 млн манатов.