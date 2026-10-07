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    Омбудсмен: Азербайджан решает проблему пропавших без вести собственными силами

    Внутренняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 12:42
    Омбудсмен: Азербайджан решает проблему пропавших без вести собственными силами

    Азербайджан самостоятельно решает проблему пропавших без вести, а накопленный в этой сфере опыт уже служит примером для многих стран.

    Как сообщает Report, об этом заявила журналистам омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.

    По ее словам, неоднократные обращения в различные международные структуры по поводу судеб около 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев не дали результата.

    "Лишь после того, как Азербайджанская армия освободила оккупированные территории, начался процесс обнаружения массовых захоронений, идентификации останков и их передачи семьям. Цифры, озвученные на IV Международной конференции по вопросам пропавших без вести лиц, дают большую надежду на то, что в ближайшее время будет установлена судьба всех пропавших без вести", - сказала Алиева.

    Омбудсмен отметила, что опыт Азербайджана в поиске пропавших без вести уже стал примером для многих стран. Работа государства в этом направлении получила известность в мировых медиа и приводится в качестве примера.

    Алиева добавила, что по вопросам поиска пропавших без вести обращения направлялись как армянской стороне, так и МККК.

    "Однако их позиция по данному вопросу оставалась прежней. Сегодня же Азербайджан решает и эту проблему собственными силами и возможностями", - подчеркнула она.

    Сабина Алиева Омбудсмен Азербайджана Пропавшие без вести
    Ombudsman: Azərbaycan itkin düşmüş şəxslər problemini də bu gün öz gücü ilə həll edir
    Ombudsperson: Azerbaijan addressing issue of missing persons through own efforts
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