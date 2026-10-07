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    На Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане принято три документа

    Религия
    • 07 октября, 2026
    • 12:35
    На Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане принято три документа

    Участники XXIV заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий приняли три международных документа.

    Как передает корреспондент Report из Астаны, речь идет об "Этическом кодексе использования искусственного интеллекта в религиозной сфере", документе "Роль религий в борьбе с изменением климата" и Хартии прав неизлечимо больного ребенка.

    Разработка первых двух документов была инициирована президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий и поддержана его участниками.

    Хартия закрепляет приоритет защиты достоинства неизлечимо больного ребенка, гуманного отношения к нему, а также его права на необходимую медицинскую и психологическую помощь.

    Документ также предусматривает возможность предоставления поддержки с учетом религиозных и мировоззренческих потребностей ребенка при соответствующем запросе.

    Съезд лидеров мировых и традиционных религий Астана
    Astanada Dünya və Ənənəvi Din Liderləri Qurultayında üç beynəlxalq sənəd qəbul edilib
    Three international documents adopted at Astana religious leaders' meeting
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