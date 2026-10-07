На Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане принято три документа

Участники XXIV заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий приняли три международных документа.

Как передает корреспондент Report из Астаны, речь идет об "Этическом кодексе использования искусственного интеллекта в религиозной сфере", документе "Роль религий в борьбе с изменением климата" и Хартии прав неизлечимо больного ребенка.

Разработка первых двух документов была инициирована президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий и поддержана его участниками.

Хартия закрепляет приоритет защиты достоинства неизлечимо больного ребенка, гуманного отношения к нему, а также его права на необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Документ также предусматривает возможность предоставления поддержки с учетом религиозных и мировоззренческих потребностей ребенка при соответствующем запросе.