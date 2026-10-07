Astanada Dünya və Ənənəvi Din Liderləri Qurultayında üç beynəlxalq sənəd qəbul edilib
- 07 oktyabr, 2026
- 12:45
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Dünya və Ənənəvi Din Liderləri Qurultayı Katibliyinin XXIV iclasının iştirakçıları üç beynəlxalq sənəd qəbul ediblər.
"Report"un Astanaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, söhbət "Dini sahədə süni intellektdən istifadənin etik məcəlləsi"ndən, "İqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə dinlərin rolu" sənədindən və Sağalmaz xəstə uşağın hüquqları Xartiyasından gedir.
İlk iki sənədin hazırlanması Dünya və ənənəvi din liderlərinin VIII Qurultayında Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev tərəfindən təşəbbüs edilib və iştirakçılar tərəfindən dəstəklənib.
Xartiya sağalmaz xəstə uşağın ləyaqətinin qorunması, ona humanist münasibət göstərilməsi, habelə onun zəruri tibbi və psixoloji yardım almaq hüququnun prioritetini təsbit edir.
Sənəd, həmçinin müvafiq müraciət olduqda uşağın dini və dünyagörüşü ehtiyacları nəzərə alınmaqla dəstək göstərilməsi imkanını nəzərdə tutur.