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    ММ рассматривает поправки в ряд законов для расширения доступа к бесплатной юрпомощи

    Милли Меджлис
    • 07 октября, 2026
    • 12:35
    ММ рассматривает поправки в ряд законов для расширения доступа к бесплатной юрпомощи

    В Азербайджане ряд законов предлагается привести в соответствие с новым законопроектом "О бесплатной юридической помощи", чтобы расширить доступ уязвимых групп населения к такой помощи и обеспечить более надежную защиту их конституционных прав.

    Как сообщает Report, соответствующий проект поправок вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

    Изменения предусмотрены в Гражданском процессуальном и Уголовно-процессуальном кодексах, а также в Кодексе исполнения наказаний.

    Поправки также предлагается внести в законы "Об увековечении имени шехида и льготах семьям шехидов", "О ветеранах", "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительского попечения", "Об адвокатах и адвокатской деятельности", "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "О борьбе с торговлей людьми", "Об адресной государственной социальной помощи", "О предотвращении бытового насилия", "О правах лиц с инвалидностью" и "О правах ребенка".

    Законопроект закрепляет право на бесплатную юридическую помощь за семьями, получившими статус семьи шехида, ветеранами, лицами со статусом беженца, детьми, лишенными родительского попечения, и несовершеннолетними.

    Такое право также предусматривается для жертв торговли людьми, членов семей, получающих социальную помощь, пострадавших от бытового насилия и неработающих лиц с инвалидностью.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    "Pulsuz hüquqi yardım haqqında" yeni qanuna görə bir sıra məcəllə və qanunlara dəyişiklik edilir
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