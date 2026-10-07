ММ рассматривает поправки в ряд законов для расширения доступа к бесплатной юрпомощи

В Азербайджане ряд законов предлагается привести в соответствие с новым законопроектом "О бесплатной юридической помощи", чтобы расширить доступ уязвимых групп населения к такой помощи и обеспечить более надежную защиту их конституционных прав.

Как сообщает Report, соответствующий проект поправок вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Изменения предусмотрены в Гражданском процессуальном и Уголовно-процессуальном кодексах, а также в Кодексе исполнения наказаний.

Поправки также предлагается внести в законы "Об увековечении имени шехида и льготах семьям шехидов", "О ветеранах", "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительского попечения", "Об адвокатах и адвокатской деятельности", "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "О борьбе с торговлей людьми", "Об адресной государственной социальной помощи", "О предотвращении бытового насилия", "О правах лиц с инвалидностью" и "О правах ребенка".

Законопроект закрепляет право на бесплатную юридическую помощь за семьями, получившими статус семьи шехида, ветеранами, лицами со статусом беженца, детьми, лишенными родительского попечения, и несовершеннолетними.

Такое право также предусматривается для жертв торговли людьми, членов семей, получающих социальную помощь, пострадавших от бытового насилия и неработающих лиц с инвалидностью.