Страховой рынок Азербайджана увеличился на 40%

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе текущего года объем страховых взносов по линии 21 страховой компании Азербайджана составил 517 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 40,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В первые 8 месяцев страховые компании выплатили 169 млн манатов, что на 0,9% больше, чем в прошлом году.

Поступления по добровольным видам страхования составили 375 млн манатов, выплаты – 125 млн манатов. Поступления по обязательным видам страхования составили 142 млн манатов, выплаты – 44 млн манатов.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 32,6 маната страховых выплат. В соответствующем периоде 2017 года эта цифра составила 45,3 маната.