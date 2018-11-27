Страховой рынок Азербайджана увеличился на 33%

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре текущего года объем страховых взносов по линии 21 страховой компании Азербайджана составил 617,171 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 33,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма выплат страховых компаний за 10 месяцев увеличилась на 0,65% и составила 205,96 млн манатов.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 33,4 маната страховых выплат. В соответствующем периоде 2017 года эта цифра составила 44,2 маната.