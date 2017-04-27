Страховой рынок Азербайджана сократился на 1%

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте 2017 года объем страховых взносов по линии 23 страховых компаний Азербайджана составил 150,682 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 1,1% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Сумма выплат страховых компаний за отчетный период составила 60,292 млн манатов, что на 14,7% превышает аналогичный показатель прошлого года.

За январь-март на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 40 манатов страховых выплат. В соответствующем периоде 2016 года эта цифра составила 34,5 маната.