Страховой рынок Азербайджана сокращается

В январе-апреле текущего года объем страховых взносов по линии 21 страховой компании Азербайджана составил 265,297 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам января-марта рост страхового рынка составил 4,2%.

Сумма выплат страховых компаний за 4 месяца сократилась на 15,1% и составила 66,651 млн манатов.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 25,1 маната страховых выплат. В соответствующем периоде 2018 года эта цифра составила 26 маната.