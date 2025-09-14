Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Финансы
    • 14 сентября, 2025
    • 13:57
    ЦБА внедряет стандарт по прозрачности финансового положения страховщиков

    Основной целью страхового сектора Азербайджана является полный переход на международные стандарты учета.

    Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Гурбанов на I Ассамблее Страхового союза тюркского мира.

    По его словам, последним международным стандартом в страховом секторе является IFRS-17:

    "ЦБА предпринимает шаги по внедрению IFRS-17 (международный стандарт финансовой отчетности, который устанавливает правила для страховых компаний по признанию, оценке, представлению и раскрытию информации о договорах страхования; этот стандарт позволяет более прозрачно отражать финансовое положение страховщиков - ред.) в стране. В этом процессе мы сотрудничаем с соответствующими организациями", отметил он.

    В.Гурбанов подчеркнул, что этот шаг призван повысить конкурентоспособность страхового сектора Азербайджана на международной арене, а также укрепить доверие к нему на внутреннем рынке.

    Гендиректор ЦБА добавил, что повышение доступности страховых услуг является одним из основных направлений развития сектора. По его словам, в этом отношении особое значение имеет цифровизация:

    "Существует необходимость в совершенствовании каналов дистрибуции среди страховых компаний. Требование времени – цифровизация. ЦБА предпринимает шаги в этом направлении. Отмечу, что параллельное развитие технологий и законодательства не наблюдается ни в одной стране мира. Потому что технологии развиваются очень быстро".

    Azərbaycanda sığortaçıların maliyyə vəziyyətinin şəffaflığı üzrə beynəlxalq standartlarına keçid başlayır
    Azerbaijan's insurance sector to transition to international accounting standards

