Страховой рынок Азербайджана незначительно вырос

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Страховой рынок Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 075% и в январе-апреле составил 194,172 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками.

За этот период страховые выплаты увеличились на 11,43% и достигли 75,319 млн манатов.

На долю добровольных видов страхования пришлось 140,766 млн манатов или 72,5% страховых сборов и 57,752 млн манатов или 76,7% выплат.