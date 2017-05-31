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    Страховой рынок Азербайджана незначительно вырос

    На долю добровольных видов страхования пришлось 72,5% страховых сборов и 76,7% выплат

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Страховой рынок Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 075% и в январе-апреле составил 194,172 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками.

    За этот период страховые выплаты увеличились на 11,43% и достигли 75,319 млн манатов.

    На долю добровольных видов страхования пришлось 140,766 млн манатов или 72,5% страховых сборов и 57,752 млн манатов или 76,7% выплат.

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