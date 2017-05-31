Страховой рынок Азербайджана незначительно вырос

https://report.az/storage/news/a7b8342ded397d1dda2e095c54747a10/49f190c0-b005-45a7-80c5-1f67e5bfb57c_292.jpg
Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Страховой рынок Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 075% и в январе-апреле составил 194,172 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками.
За этот период страховые выплаты увеличились на 11,43% и достигли 75,319 млн манатов.
На долю добровольных видов страхования пришлось 140,766 млн манатов или 72,5% страховых сборов и 57,752 млн манатов или 76,7% выплат.
Nərmin RəhimovaАвтор новости