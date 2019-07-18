В I полугодии страховые компании Азербайджана собрали свыше 361 млн манатов

В январе-июне текущего года объем страховых взносов по линии 22 страховых компаний Азербайджана составил 361,337 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 8,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма выплат страховых компаний за 6 месяцев сократилась на 0,2% и составила 119,102 млн манатов.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых сборов пришлось 33 маната страховых выплат. В соответствующем периоде 2018 года эта цифра составила 30,1 маната.