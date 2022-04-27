Стоимость золота умеренно снизилась

Стоимость золота в среду утром незначительно снизилась, что говорит об общей неуверенности на финансовых рынках, но пока котировки золота удерживаются на отметке в 1 900 долларов США за унцию.

Стоимость золота в среду утром незначительно снизилась, что говорит об общей неуверенности на финансовых рынках, но пока котировки золота удерживаются на отметке в 1 900 долларов США за унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 4 доллара, или на 0,21%, до 1 900,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом подорожал на 0,33%, до 23,62 доллара за унцию.

Падение американских индексов во вторник оказало давление на котировки золота. Основные индикаторы в США упали, а особенно "отличился" индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, на фоне обвала стоимости акций Tesla.