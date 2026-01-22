Стоимость золота снизилась после отказа Трампа от новых импортных пошлин

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 22 января, 2026
    • 10:15
    Стоимость золота снизилась после новостей относительно позитивной ситуации вокруг мировой торговли.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $29,75 относительно предыдущего закрытия, или на 0,61%, - до $4 807,21 за тройскую унцию.

    Мартовский фьючерс на серебро подорожал при этом на 1,12% - до $93,71 за унцию.

    Рынок золота следит за ситуацией относительно мировой торговли, и в случае позитива спрос на золото как на надежный актив со стороны инвесторов сокращается. А президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить 10%-ные пошлины на товары из ряда европейских стран с февраля. Он отметил, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

