Стоимость золота снизилась после отказа Трампа от новых импортных пошлин

Стоимость золота снизилась после новостей относительно позитивной ситуации вокруг мировой торговли.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $29,75 относительно предыдущего закрытия, или на 0,61%, - до $4 807,21 за тройскую унцию.

Мартовский фьючерс на серебро подорожал при этом на 1,12% - до $93,71 за унцию.

Рынок золота следит за ситуацией относительно мировой торговли, и в случае позитива спрос на золото как на надежный актив со стороны инвесторов сокращается. А президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить 10%-ные пошлины на товары из ряда европейских стран с февраля. Он отметил, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.