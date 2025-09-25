Стоимость золота слабо снизилась перед выходом статистики по экономике США

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ
    • 25 сентября, 2025
    • 09:51
    Стоимость золота незначительно снизилась в четверг утром, инвесторы ожидают окончательную оценку ВВП США во втором квартале.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex незначительно снизилась - на $2,4 относительно предыдущего закрытия, или на 0,06%, до $3 765,7 за тройскую унцию.

    Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,1%, до $44,147 pа унцию.

    Позднее в четверг планируется публикация окончательных данных по ВВП США во втором квартале. Согласно второй, промежуточной оценке, показатель вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны на 3%.

