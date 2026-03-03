Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Финансы
    • 03 марта, 2026
    • 19:03
    Стоимость золота опустилась ниже $5 050 за тройскую унцию

    Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $5 050 за тройскую унцию впервые с 20 февраля.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

    золото фьючерсы стоимость Биржа Comex
    Лента новостей