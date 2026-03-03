Стоимость золота опустилась ниже $5 050 за тройскую унцию
Финансы
- 03 марта, 2026
- 19:03
Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $5 050 за тройскую унцию впервые с 20 февраля.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи Comex.
