Стоимость золота незначительно выросла перед выходом данных по рынку труда в США

Стоимость золота незначительно выросла в среду утром после заметного снижения днем ранее. На рынке присутствуют сдерживающие рост котировок факторы, в том числе ожидания выхода показателей по рынку труда в США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличились на $20,95 относительно предыдущего закрытия, или на 0,53%, - до $3 981,45 за тройскую унцию.

По итогам торгов вторника котировки драгоценного металла опустились на 1,33%.

Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,48%, до $47,52 за унцию. В среду инвесторы ожидают данных от аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) о занятости в частном секторе США. Прогнозируется, что число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 25 тыс.