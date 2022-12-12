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Стоимость золота незначительно снизилась

Стоимость золота незначительно снизилась Золото подешевело в понедельник утром, торгуясь чуть ниже 1 800 долларов за тройскую унцию.
Финансы
12 декабря 2022 г. 09:11
Стоимость золота незначительно снизилась

Золото подешевело в понедельник утром, торгуясь чуть ниже 1 800 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Укрепление доллара сдерживает цену на драгоценный металл.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 11,7 доллара, или на 0,65%, - до 1 799 долларов за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,77% - до 23,535 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) рос на 0,28%, до 105,11 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

На текущую неделю запланирован ряд важных событий для рынков. Так, во вторник станут известны данные по годовой инфляции в США за ноябрь. Рынки ждут очередного замедления роста потребительских цен в стране - до 7,3% с 7,7% в октябре. При этом значение остается заметно выше целевых 2%.

Заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США запланировано на 13-14 декабря, по его итогам регулятор примет решение по ставке, обновит макроэкономические прогнозы, а затем выступит председатель центробанка Джером Пауэлл. Рынки в целом ждут повышения ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%, что слабее предыдущих четырех повышений на 75 базисных пунктов.

Золото чувствительно к макростатистике из США и сигналам ФРС по монетарной политике, что отражается на курсе доллара, который влияет на золото. Традиционно "ястребиные" настроения поддерживают доллар, что негативно для золота.

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Версия на азербайджанском языке Qızıl cüzi ucuzlaşıb
Версия на английском языке Gold prices fall slightly

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