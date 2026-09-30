В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

В ряде регионов Азербайджана 2-3 октября объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с сильным ветром.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в Нефтчале и Гобустане будет преобладать западный ветер, скорость ветра усилится до 20,8-28,4 м/сек.

В Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Исмаиллы, Габале, Гаджигабуле, Сальяне, Лянкяране, Астаре, Джалилабаде, Билясуваре, Кяльбаджаре, Лачыне, Джульфе, Мингячевире, Сабирабаде, Ширване, Дашкесане, Гедабее, Нафталане, Гёранбое ожидается западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.