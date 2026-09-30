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    В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

    Экология
    • 30 сентября, 2026
    • 19:00
    В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

    В ряде регионов Азербайджана 2-3 октября объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с сильным ветром.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Отмечается, что в Нефтчале и Гобустане будет преобладать западный ветер, скорость ветра усилится до 20,8-28,4 м/сек.

    В Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Исмаиллы, Габале, Гаджигабуле, Сальяне, Лянкяране, Астаре, Джалилабаде, Билясуваре, Кяльбаджаре, Лачыне, Джульфе, Мингячевире, Сабирабаде, Ширване, Дашкесане, Гедабее, Нафталане, Гёранбое ожидается западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib
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