В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер
Экология
- 30 сентября, 2026
- 19:00
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В ряде регионов Азербайджана 2-3 октября объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с сильным ветром.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Отмечается, что в Нефтчале и Гобустане будет преобладать западный ветер, скорость ветра усилится до 20,8-28,4 м/сек.
В Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Исмаиллы, Габале, Гаджигабуле, Сальяне, Лянкяране, Астаре, Джалилабаде, Билясуваре, Кяльбаджаре, Лачыне, Джульфе, Мингячевире, Сабирабаде, Ширване, Дашкесане, Гедабее, Нафталане, Гёранбое ожидается западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.
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