Али Асадов обсудил с главой Международной федерации плавания проведение Кубка мира в Баку

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил с президентом Международной федерации плавания Хусейном Аль-Мусалламом значимость проведения в Баку первого Кубка мира по плаванию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

Отмечено, что соревнования укрепят международный спортивный авторитет Азербайджана и будут способствовать популяризации плавания в стране.

На встрече говорилось о внимании, уделяемом развитию плавания в Азербайджане, созданной современной спортивной инфраструктуре и богатом опыте страны в организации международных соревнований.

Отмечено успешное развитие сотрудничества с Международной федерацией плавания, обсуждены вопросы его дальнейшего расширения.

Напомним, что Кубок мира по плаванию пройдет 1-3 октября во Дворце водных видов спорта в Баку.