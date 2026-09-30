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    Али Асадов обсудил с главой Международной федерации плавания проведение Кубка мира в Баку

    Внутренняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 18:23
    Али Асадов обсудил с главой Международной федерации плавания проведение Кубка мира в Баку

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил с президентом Международной федерации плавания Хусейном Аль-Мусалламом значимость проведения в Баку первого Кубка мира по плаванию.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

    Отмечено, что соревнования укрепят международный спортивный авторитет Азербайджана и будут способствовать популяризации плавания в стране.

    На встрече говорилось о внимании, уделяемом развитию плавания в Азербайджане, созданной современной спортивной инфраструктуре и богатом опыте страны в организации международных соревнований.

    Отмечено успешное развитие сотрудничества с Международной федерацией плавания, обсуждены вопросы его дальнейшего расширения.

    Напомним, что Кубок мира по плаванию пройдет 1-3 октября во Дворце водных видов спорта в Баку.

    Али Асадов Хусейн Аль-Мусаллам Кубок мира по плаванию
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    Əli Əsədov Beynəlxalq Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb
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    Prime Minister Ali Asadov meets World Aquatics President
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