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    Соратника Карапетяна Алексаняна перевели под домашний арест

    В регионе
    • 30 сентября, 2026
    • 18:57
    Соратника Карапетяна Алексаняна перевели под домашний арест

    Армянский суд изменил меру пресечения в отношении представителя партии "Сильная Армения" Алексана Алексаняна с предварительного заключения на домашний арест сроком на три месяца.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

    Отметим, что Алексанян находится под стражей с 3 июня 2026 года по обвинению в создании и руководстве преступной организацией совместно с генеральным директором ЗАО "Ташир Капитал" Нареком Карапетяном и другими лицами с целью незаконного воздействия на ход и результаты парламентских выборов, состоявшихся 7 июня 2026 года.

    Согласно обвинению, с этой целью 9 сентября 2025 года была создана общественная организация "Наш путь", через которую, предположительно, граждан финансово мотивировали участвовать в митингах и поддерживать партию "Сильная Армения" и сформированный на ее основе альянс.

    Кроме того, Алексаняну, Карапетяну и другим лицам вменяют причинение особо крупного материального ущерба государству, отмывание денег в особо крупном размере с использованием служебных полномочий и связанного с ними влияния.

    Алексан Алексанян Партия Сильная Армения Армения
    Karapetyanın silahdaşı Aleksanyan ev dustaqlığına buraxılıb
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