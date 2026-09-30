Соратника Карапетяна Алексаняна перевели под домашний арест
- 30 сентября, 2026
- 18:57
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Армянский суд изменил меру пресечения в отношении представителя партии "Сильная Армения" Алексана Алексаняна с предварительного заключения на домашний арест сроком на три месяца.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.
Отметим, что Алексанян находится под стражей с 3 июня 2026 года по обвинению в создании и руководстве преступной организацией совместно с генеральным директором ЗАО "Ташир Капитал" Нареком Карапетяном и другими лицами с целью незаконного воздействия на ход и результаты парламентских выборов, состоявшихся 7 июня 2026 года.
Согласно обвинению, с этой целью 9 сентября 2025 года была создана общественная организация "Наш путь", через которую, предположительно, граждан финансово мотивировали участвовать в митингах и поддерживать партию "Сильная Армения" и сформированный на ее основе альянс.
Кроме того, Алексаняну, Карапетяну и другим лицам вменяют причинение особо крупного материального ущерба государству, отмывание денег в особо крупном размере с использованием служебных полномочий и связанного с ними влияния.