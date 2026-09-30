Karapetyanın silahdaşı Aleksanyan ev dustaqlığına buraxılıb
- 30 sentyabr, 2026
- 19:16
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Ermənistan məhkəməsi "Güclü Ermənistan" partiyasının nümayəndəsi Aleksan Aleksanyan barəsində seçilmiş ilkin həbs qətimkan tədbirini üç ay müddətinə ev dustaqlığı ilə əvəz edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, A. Aleksanyan 2026-cı il iyunun 7-də keçirilmiş parlament seçkilərinin gedişatına və nəticələrinə qanunsuz təsir göstərmək məqsədilə "Taşir Kapital" QSC-nin baş direktoru Narek Karapetyan və digər şəxslərlə birlikdə cinayətkar təşkilat yaratmaq, ona rəhbərlik etmək ittihamı ilə 2026-cı il iyunun 3-dən həbsdədir.
İttihama görə, bu məqsədlə 2025-ci il sentyabrın 9-da "Bizim yol" ictimai təşkilatı yaradılıb və onun vasitəsilə vətəndaşların mitinqlərdə iştirak etməyə maddi cəhətdən stimullaşdırıldığı güman edilir.
Bundan başqa, Aleksanyan, Karapetyan və digər şəxslər dövlətə xüsusilə külli miqdarda maddi ziyan vurmaqda, xidməti səlahiyyətlərindən və nüfuzlarından istifadə edərək külli miqdarda çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunurlar.