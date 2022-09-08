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Стоимость золота незначительно снизилась в рамках коррекции

Стоимость золота незначительно снизилась в рамках коррекции Стоимость золота в четверг утром незначительно опустилась после роста днем ранее.
Финансы
8 сентября 2022 г. 09:10
Стоимость золота незначительно снизилась в рамках коррекции

Стоимость золота в четверг утром незначительно опустилась после роста днем ранее.

Как передает Report, цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 1,9 доллара, или на 0,11%, до 1 725,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,58%, до 18,365 доллара за унцию.

В среду золото подорожало почти на 1%, во многом за счет снижения доходности американских гособлигаций — альтернативного драгметаллу направления для "надежных" инвестиций.

На рынок золота также влияет макроэкономическая политика основных мировых регуляторов. В свете этого рынки ожидают в четверг выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Он может дать дополнительные подсказки для рынка по поводу своей политики.

По данным CME Group, 76% аналитиков закладывают повышение учетной ставки в США в сентябре на 0,75 процентных пунктов, до 3-3,25% годовых. Такими же темпами ставка была повышена дважды летом. В сентябре лишь 24% экспертов ожидают замедления темпов повышения ставки и закладывают увеличение лишь до 2,75-3%. Заседание ФРС запланировано на 20-21 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Qızıl korreksiya çərçivəsində cüzi ucuzlaşıb
Версия на английском языке Gold prices fall slightly

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