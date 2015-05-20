​Стоимость евро продолжает падать

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ 19 мая на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,07% и составил 18 312,39 пунктов, индекс S&P 500 снизился на 0,06% - до 2 127,83 пунктов, а Nasdaq - на 0,17% - до 5 070,04 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 повысился на 0,38% - до 6 995,10 пунктов, Германский DAX - на 2,23% - до 11 853,33 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 2,09% - до 5 117,30 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 1,12% и составила 1 208,30 долларов, курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1143 (-1,36%).