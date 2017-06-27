"Стоимость жизни" жителя России оценена в 1,2 млн. долларов

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ «Стоимость жизни» жителя России в среднем составляет 1,2 млн. долларов США. К такому выводу пришли аналитики Финансового университета при правительстве России совместно с Росгосстрахом по результатам исследования.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, эта цифра была рассчитана на основе выплаченных компенсаций семьям людей, погибших в результате несчастных случаев на транспорте, на производстве или при выполнении служебных обязанностей.

При этом в среднем в мире этот показатель находится на уровне 2,6 млн. долларов. В 2015 году россияне оценивали свою жизнь в 624 тыс. долларов, а к настоящему моменту цифра поднялась почти вдвое. Руководитель исследования, проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, полагает, что рост «стоимости жизни» связан с улучшением ситуации на рынке труда, ростом зарплат и с тем, что экономический кризис стал менее тяжелым.

Также аналитики выяснили, что самую высокую цену человеческой жизни дают самые молодые, самые образованные и самые богатые граждане.