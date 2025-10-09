Стоимость серебра обновила исторический максимум
Финансы
- 09 октября, 2025
- 17:17
Стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум, превысив $49,95 за тройскую унцию.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов Comex.
Рост цены на драгметалл составил 3,15%.
Предыдущий исторический максимум был установлен 25 апреля 2011 года, когда цена на фьючерс достигла $49,82 за тройскую унцию.
