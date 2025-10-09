Стоимость серебра обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум, превысив $49,95 за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов Comex.

Рост цены на драгметалл составил 3,15%.

Предыдущий исторический максимум был установлен 25 апреля 2011 года, когда цена на фьючерс достигла $49,82 за тройскую унцию.