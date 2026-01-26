Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Стоимость платины превысила отметку в $2 800 за тройскую унцию

    Финансы
    • 26 января, 2026
    • 09:14
    Стоимость платины превысила отметку в $2 800 за тройскую унцию

    Биржевая стоимость платины выросла более чем на 4,5% с началом новой недели, и котировки впервые в истории поднялись в ходе торгов выше отметки в $2 800 за тройскую унцию.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена апрельского фьючерса на платину повысился на 4,61% к предыдущему закрытию, до $2 867,8 за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов понедельника значение достигало $2 897, что стало новым историческим рекордом.

    платина драгметаллы фьючерсы
    Platinum surges past $2,800 an ounce for first time

    Последние новости

    10:26

    В Баку задержан подозреваемый в убийстве 67-летней женщины

    Происшествия
    10:26
    Фото

    Жителей освобожденных территорий проинформировали о правилах минной безопасности

    Внутренняя политика
    10:24

    Сахиба Гафарова обсудила с королем Бахрейна перспективы сотрудничества

    Милли Меджлис
    10:11

    В Гёйгёле задержан подозреваемый в убийстве 37-летнего мужчины

    Происшествия
    10:00

    В Азербайджане в 17 мечетях открыты вакансии на должность имама

    Религия
    09:54

    Мировые цены на нефть незначительно подорожали

    Энергетика
    09:49

    Азербайджан в 2025 году экспортировал в Армению топливо на $788,8 тыс.

    Бизнес
    09:41

    Два человека погибли при пожаре на западе Москвы

    В регионе
    09:36

    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 166 пожаров, спасены 54 человека

    Происшествия
    Лента новостей