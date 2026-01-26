Стоимость платины превысила отметку в $2 800 за тройскую унцию

Биржевая стоимость платины выросла более чем на 4,5% с началом новой недели, и котировки впервые в истории поднялись в ходе торгов выше отметки в $2 800 за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на платину повысился на 4,61% к предыдущему закрытию, до $2 867,8 за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов понедельника значение достигало $2 897, что стало новым историческим рекордом.