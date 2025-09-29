Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Стоимость платины на NYMEX превысила $1,6 тыс. впервые с 1 апреля 2013 года

    Финансы
    • 29 сентября, 2025
    • 09:11
    Стоимость платины на NYMEX превысила $1,6 тыс. впервые с 1 апреля 2013 года

    Стоимость фьючерса на платину с поставкой в октябре 2025 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) превысила отметку $1 600 за тройскую унцию впервые с 1 апреля 2013 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена на драгметалл составляла $1 637,5 за тройскую унцию (+0,15%). Стоимость платины ускорила рост до $1 638,5 за тройскую унцию (+0,21%).

    С начала года цена на драгметалл выросла на 78,74%, с начала сентября - на 14,52%.

