Стоимость платины достигла максимума с апреля 2013 года
Финансы
- 26 сентября, 2025
- 13:41
Стоимость фьючерса на платину с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) превысила $1 590 за тройскую унцию впервые с 1 апреля 2013 года.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Днем стоимость фьючерса скорректировалась до $1 577,7.
Параллельно дорожают и другие драгметаллы. Накануне фьючерсы на серебро на бирже Comex подорожали до $45 за тройскую унцию впервые с 3 мая 2011 года. На той же Comex цены на золото 23 сентября впервые поднялись выше $3,8 тыс. за тройскую унцию.
Последние новости
14:48
Международные компании, включая китайские, готовы участвовать в энергетической трансформации регионаЭнергетика
14:48
Александр Сырский: Украине нужно больше оружия для борьбы с беспилотникамиДругие страны
14:44
ЕБРР: В Азербайджане ВИЭ могут заменить 300 тыс. кубометров газа в годЭнергетика
14:43
Спикер НС: Армения не может тягаться с Азербайджаном по военным расходамВ регионе
14:40
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о рабочем визите в СШАВнешняя политика
14:35
Сандро Мусеридзе: ЕБРР инвестировал в 1,2 ГВт проектов ВИЭ в АзербайджанеЭнергетика
14:34
Суд по делу граждан Армении, обвиняемых в убийствах, продолжается оглашением документовВнутренняя политика
14:26
Казахстан и Турция договорились об упрощении условий международных автоперевозокВ регионе
14:23