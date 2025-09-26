Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Стоимость платины достигла максимума с апреля 2013 года

    Финансы
    • 26 сентября, 2025
    • 13:41
    Стоимость платины достигла максимума с апреля 2013 года

    Стоимость фьючерса на платину с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) превысила $1 590 за тройскую унцию впервые с 1 апреля 2013 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Днем стоимость фьючерса скорректировалась до $1 577,7.

    Параллельно дорожают и другие драгметаллы. Накануне фьючерсы на серебро на бирже Comex подорожали до $45 за тройскую унцию впервые с 3 мая 2011 года. На той же Comex цены на золото 23 сентября впервые поднялись выше $3,8 тыс. за тройскую унцию.

