Стоимость операций с ценными бумагами в Азербайджане увеличилась втрое

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ На рынке ценных бумаг Азербайджана в первом квартале 2018 года осуществлены операции на 6,2 млрд манатов, что в 2,7 раза превышает аналогичный показатель за прошлый год.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, 48% операций (3 млрд манатов) произведено на первичном, 52% (3,2 млрд манатов) – на вторичном рынке.

Объем операций по производным финансовым инструментам составил 2,6 млрд манатов. В первом квартале объем операций репо увеличился в 79 раз в годовом сравнении и составил 215 млн манатов. Из них 56% или 120 млн манатов пришлось на ноты ЦБА.

За отчетный период осуществлена государственная регистрация ценных бумаг в объеме 4,1 млрд манатов (36 регистраций).