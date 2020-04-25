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Стоимость обслуживания в межбансковских платежных системах снизят вдвое

Стоимость обслуживания в межбансковских платежных системах снизят

До 1 октября нынешнего года в Азербайджане предусматриваются меры по снижению до 50% стоимости обслуживания в межбанковских платежных системах, снижению тарифов по платежным услугам, оказываемым клиентам банков, а также снижению до 50% тарифов по приему платежных карт предпринимателей. 

Как сообщает Report, это предусмотрено в Плане мероприятий, подготовленных Центробанком в связи с пандемией с учетом рекомендаций Совета по финансовой стабильности. Такое решение было принято с целью стимулирования безналичных платежных услуг, учитывая негативное влияние на показатели использования платежных услуг, снижения экономической активности, уменьшения доходов бизнеса и домашних хозяйств.

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