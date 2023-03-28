Стоимость нот ЦБА упала ниже 1 млрд манатов

Стоимость нот в обращении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) впервые с 29 декабря 2021 года упала ниже 1 млрд манатов.

Стоимость нот в обращении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) впервые с 29 декабря 2021 года упала ниже 1 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, общая стоимость нот по сравнению с 24 февраля снизилась на 10,8% и составила 915 млн манатов.

Напомним, что ЦБА проводит новую денежно-кредитную политику с 1 сентября прошлого года. Регулятором в обращение выпущены 84, 168 и 252-дневные ноты. В настоящее время годовая доходность облигаций составляет 7,95 %, 8,57% и 9,29%, соответственно.