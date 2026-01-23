Стоимость фьючерсов на драгметаллы растет

Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платину, палладий, золото и серебро - на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует рост на 1,35-6,38%.

Как передает Report, это следует из данных торговых площадок.

По состоянию на 23:11 по бакинскому времени цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на NYMEX находилась на уровне $2 037,5 за тройскую унцию (+5,18%), а фьючерс на платину с поставкой в апреле 2026 года рос на 6,38%, до $2 749,4 за тройскую унцию.

В то же время стоимость золота с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex составляла $4 975,8 за тройскую унцию (+1,35%), а фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года находился на уровне $101,615 за тройскую унцию (+5,15%).