Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Стоимость фьючерса на золото превысило $4 тыс.

    Финансы
    • 10 ноября, 2025
    • 09:24
    Стоимость фьючерса на золото превысило $4 тыс.

    Фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex превысили отметку в $4 050 за тройскую унцию. Уровень преодолен впервые с 30 октября.

    Как передает Report, стоимость золота составляла $4 054,30 за унцию, что на 1,16% выше предыдущих показателей. Цена поднялась до $4 061,90 за унцию (+ 1,35%).

    В середине октября фьючерсы на золото с поставкой в декабре превышали $4 350, что стало историческим максимумом. В конце месяца цена опустилась ниже $4 тыс.

    стоимость золота фьючерсы драгметаллы

    Последние новости

    09:37

    Исламиада: Сегодня азербайджанские спортсмены будут соревноваться в пяти видах спорта

    Индивидуальные
    09:26

    В Гяндже прошла церемония памяти Ататюрка

    Внутренняя политика
    09:24

    Стоимость фьючерса на золото превысило $4 тыс.

    Финансы
    09:20

    США временно приостановили торговое расследование против Китая

    Другие страны
    09:11

    Китай приостановил на год взимание специального портового сбора с судов США

    Другие страны
    08:39

    Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна

    Другие страны
    08:20

    В США число задержанных на фоне шатдауна авиарейсов превысило 10 тыс. за день - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    08:00

    Стоимость фьючерса на золото поднялась выше $4 050 впервые с 30 октября

    Финансы
    07:41

    В Эквадоре в тюрьме за сутки погибли более 30 заключенных

    Другие страны
    Лента новостей