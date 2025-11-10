Стоимость фьючерса на золото превысило $4 тыс.
Финансы
- 10 ноября, 2025
- 09:24
Фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex превысили отметку в $4 050 за тройскую унцию. Уровень преодолен впервые с 30 октября.
Как передает Report, стоимость золота составляла $4 054,30 за унцию, что на 1,16% выше предыдущих показателей. Цена поднялась до $4 061,90 за унцию (+ 1,35%).
В середине октября фьючерсы на золото с поставкой в декабре превышали $4 350, что стало историческим максимумом. В конце месяца цена опустилась ниже $4 тыс.
Последние новости
09:37
Исламиада: Сегодня азербайджанские спортсмены будут соревноваться в пяти видах спортаИндивидуальные
09:26
В Гяндже прошла церемония памяти АтатюркаВнутренняя политика
09:24
Стоимость фьючерса на золото превысило $4 тыс.Финансы
09:20
США временно приостановили торговое расследование против КитаяДругие страны
09:11
Китай приостановил на год взимание специального портового сбора с судов СШАДругие страны
08:39
Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдаунаДругие страны
08:20
В США число задержанных на фоне шатдауна авиарейсов превысило 10 тыс. за день - ОБНОВЛЕНОДругие страны
08:00
Стоимость фьючерса на золото поднялась выше $4 050 впервые с 30 октябряФинансы
07:41