Стоимость фьючерса на золото превысило $4 тыс.

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex превысили отметку в $4 050 за тройскую унцию. Уровень преодолен впервые с 30 октября.

Как передает Report, стоимость золота составляла $4 054,30 за унцию, что на 1,16% выше предыдущих показателей. Цена поднялась до $4 061,90 за унцию (+ 1,35%).

В середине октября фьючерсы на золото с поставкой в декабре превышали $4 350, что стало историческим максимумом. В конце месяца цена опустилась ниже $4 тыс.