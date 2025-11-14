Стоимость фьючерса какао-бобов опустилась на более чем 6% впервые с 2024 года

Стоимость фьючерса на какао-бобы с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $5 300 за тонну впервые с 8 февраля 2024 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Сначала цена на фьючерс снизилась на 6,37%, до $5 294 за тонну. Далее показатель составил $5 364 за тонну (-5,13%).