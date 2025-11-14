Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Стоимость фьючерса какао-бобов опустилась на более чем 6% впервые с 2024 года

    Финансы
    • 14 ноября, 2025
    • 17:38
    Стоимость фьючерса какао-бобов опустилась на более чем 6% впервые с 2024 года

    Стоимость фьючерса на какао-бобы с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $5 300 за тонну впервые с 8 февраля 2024 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Сначала цена на фьючерс снизилась на 6,37%, до $5 294 за тонну. Далее показатель составил $5 364 за тонну (-5,13%).

    какао-бобы фьючерсы Лондонская биржа

    Последние новости

    17:48

    Ильхам Алиев о ракетном ударе по зданию посольства Азербайджана: подобные нападения недопустимы

    Внешняя политика
    17:45

    Проживающий в США Вагиф Аллахвердиев вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

    Происшествия
    17:43

    Ильхам Алиев обсудил с Зеленским ракетный удар по посольству Азербайджана в Киеве

    Внешняя политика
    17:43
    Фото

    В Баку обсудили создание Совета аудиторов тюркоязычных стран

    Финансы
    17:38

    Стоимость фьючерса какао-бобов опустилась на более чем 6% впервые с 2024 года

    Финансы
    17:37

    Забратский машиностроительный завод выставлен на приватизацию

    Бизнес
    17:34

    Начался суд над членами преступной группы, заработавшей 171 млн манатов на онлайн-азартных играх

    Происшествия
    17:32

    Милли Меджлис на следующей неделе начнет обсуждения бюджетного пакета на 2026 год

    Милли Меджлис
    17:28

    Доходы от мобильной связи в Азербайджане за 10 месяцев превысили 1 млрд манатов

    ИКТ
    Лента новостей