Стоимость доллара к иене снизилась на неопределенности вокруг будущих решений ФРС США

    Финансы
    • 15 сентября, 2025
    • 09:31
    Стоимость доллара снижается по отношению к иене в понедельник утром на неопределенности вокруг предстоящих решений Федеральной резервной системы (ФРС) США.   Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.   Курс доллара к иене снизился до 147,43 иены со 147,67 иены за доллар на предыдущем закрытии, курс евро к доллару слегка опустился - до $1,1733 с уровня прошлого закрытия в $1,1734. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на символические 0,04% - до 97,59 пункта.   Заседание ФРС планируется на этой неделе 16-17 сентября.   Согласно данным CME Group, 96,2% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых.

    Лента новостей