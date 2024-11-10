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Стоимость биткойна вновь обновила исторический максимум

Стоимость биткойна вновь обновила исторический максимум Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив 80 тыс. долларов.
Финансы
10 ноября 2024 г. 16:16
Стоимость биткойна вновь обновила исторический максимум

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив 80 тыс. долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance на 15:59 по бакинскому времени.

По состоянию на 16:25, биткойн снизил рост и находился на уровне 79,5 тыс.долларов.

Отметим, что биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото.

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