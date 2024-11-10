Стоимость биткойна вновь обновила исторический максимум

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив 80 тыс. долларов.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance на 15:59 по бакинскому времени.
По состоянию на 16:25, биткойн снизил рост и находился на уровне 79,5 тыс.долларов.
Отметим, что биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото.