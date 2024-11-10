Стоимость биткойна вновь обновила исторический максимум

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив 80 тыс. долларов.

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив 80 тыс. долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance на 15:59 по бакинскому времени.

По состоянию на 16:25, биткойн снизил рост и находился на уровне 79,5 тыс.долларов.

Отметим, что биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото.