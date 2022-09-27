Стоимость биткойна превысила 20 тысяч долларов

Стоимость биткойна растет во вторник утром более чем на 6%, вновь поднявшись выше 20 тыс. долларов за монету.

Стоимость биткойна растет во вторник утром более чем на 6%, вновь поднявшись выше 20 тыс. долларов за монету.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткойн подорожал на 6,6% — до 20,01 тыс. долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткойна поднимался на 6,6% — в среднем до 20,05 тыс. долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткойн дорожает с раннего утра вторника после сильной распродажи на рынках в понедельник, когда мировые фондовые биржи, нефть, медь и золото упали, в то время как более надежный доллар заметно укрепился. Такая динамика была связана с уходом от риска на фоне опасений по поводу рецессии в мире.