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ГНС: 31 резидент освобожденных от оккупации территорий пользуется налоговыми льготами

ГНС: 31 резидент освобожденных от оккупации территорий пользуется налоговыми льготами Сегодня 31 субъект предпринимательства, получивший статус резидента на освобожденных территориях, пользуется всеми налоговыми льготами.
Финансы
24 мая 2024 г. 19:21
ГНС: 31 резидент освобожденных от оккупации территорий пользуется налоговыми льготами

Сегодня 31 субъект предпринимательства, получивший статус резидента на освобожденных территориях, пользуется всеми налоговыми льготами.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Карабахского территориального главного налогового управления Государственной налоговой службы Алекбер Мамедов.

По его словам, резиденты освобождены от налога на имущество, землю, прибыль, налога на доходы физических лиц, упрощенного налога, налога на дивиденды: "Кроме того, импортируемая техника и оборудование освобождены от НДС. В то же время от таможенной пошлины освобождены импортируемые техника, сырье и материалы".

Мамедов отметил, что в настоящее время идет процесс субсидирования выплат по обязательному государственному социальному страхованию, и резиденты уже пользуются этими возможностями.

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Версия на английском языке State Tax Service: 31 business entities in liberated territories enjoy tax benefits
Версия на азербайджанском языке DVX: İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 31 rezident bütün vergi güzəştlərindən istifadə edir

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