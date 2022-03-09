Стоимость биткоина выросла на 8%

Стоимость биткоина на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду утром повысилась на 8% за последние сутки, до 41,6 тыс. долларов США.

Стоимость биткоина на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду утром повысилась на 8% за последние сутки, до 41,6 тыс. долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена биткоина несколько восстанавливается после снижения на прошлой неделе до 38 тыс. долларов.

В январе биткоин подешевел почти на 17%, в феврале его цена несколько восстановилась, поднявшись на 12%. С начала марта стоимость криптовалюты пока демонстрирует снижение примерно на 3,7%.

По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза — до 46,2 тыс. долларов с 28,9 тыс. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое — до 58,7 тыс. долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тыс. долларов, после чего перешла к снижению.