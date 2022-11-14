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Стоимость биткоина упала до 16 тыс. долларов

Стоимость биткоина упала до 16 тыс. долларов Цена биткоина в понедельник утром упала на 5%, находясь на уровне почти 16 тыс. долларов.
Финансы
14 ноября 2022 г. 10:10
Стоимость биткоина упала до 16 тыс. долларов

Цена биткоина в понедельник утром упала на 5%, находясь на уровне почти 16 тыс. долларов.

Об этом передает Report со ссылкой на данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance.

Биткоин пытается удержаться на отметке в 16 тыс. долларов в условиях кризиса вокруг обанкротившейся криптобиржи FTX. С прошлого вторника цена криптовалюты опустилась с 20,56 тыс. долларов, потеряв суммарно более 20% своей стоимости, а капитализация крипторынка опустилась с более чем 1 трлн долларов до примерно 800 млрд.

Ранее в ноябре глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что в рамках выхода площадки из капитала FTX Binance планирует продавать в течение нескольких месяцев токены, выпускаемые FTX. Объем продаж оценивался в 0,5 млрд долларов. После этого на крипторынке начался кризис ликвидности - инвесторы начали выводить свои средства. Затем Binance подписала необязывающее письмо о намерениях полностью приобрести FTX. Позже Binance сообщила об отказе от поглощения.

Затем сама FTX подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что гендиректор биржи Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост. А в субботу агентство Bloomberg передавало, что FTX потеряла за сутки 662 млн долларов "при загадочных обстоятельствах". По данным аналитической компании Nansen, отток был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX.

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