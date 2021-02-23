Стоимость биткоина снизилась более чем на 16%

Она достигла отметки в 45,615 тыс. долларов

Биткоин в ходе торговой сессии снижается на 16,38%, достигая отметки в 45,615 тыс. долларов США, свидетельствуют данные портала CoinDesk по состоянию на 15.57 (по бакинскому времени).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным на 16:10 (по бакинскому времени), курс биткоина находился на уровне 46,369 тыс. долларов США (-14,5%).

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткоина отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".