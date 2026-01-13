Стоимость алюминия на LME превысила $3 200 за тонну впервые с апреля 2022 года
Финансы
- 13 января, 2026
- 18:42
Стоимость фьючерса на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) превышала $3 200 за тонну впервые с 25 апреля 2022 года.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 17:53 по Баку, стоимость фьючерса на алюминий росла на 0,33%, до $3 201,5 за тонну. К 18:07 стоимость алюминия ускорила рост до $3 215,5 за тонну (+0,77%).
