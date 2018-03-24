Ставка LIBOR выросла до максимума за последние 10 лет

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Ключевой индикатор международного финансового рынка – ставка по межбанковским кредитам в долларах США (шестимесячный LIBOR) поднялась до 2,4473%, таким образом ставка LIBOR выросла до максимума с декабря 2008 года.

Как сообщает Report, повышению на этой неделе учетной ставки Федеральной резервной системы США (FED) на 0,25 процентных пункта способствовал рост ставок LIBOR.

Рост ставки LIBOR, отражающий среднюю процентную ставку 16 самых авторитетных лондонских банков, повысит себестоимость компаний и банков, желающих получать финансирование глобальных финансовых рынков, в том числе суверенных заимствований. В частности, банки должны будут отражать ее напрямую в кредитовании на внутреннем рынке.

Аналитическая группа Report заявляет, что рост процентной ставки LIBOR со временем негативно повлияет на развивающиеся страны, зависящие от иностранных источников финансирования. Среди этих стран Турция, Южно-африканская Республика, Аргентина, Таиланд и др. Отметим, что в последнее время на глобальных рынках вновь наблюдается снижение цен на сырье, поэтому в число стран, которые будут иметь проблемы с внешними заимствованиями войдут также Россия, Казахстан, Саудовская Аравия и Бразилия.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что к 2022 году учетная ставка FED достигнет 5-7%, а процентная ставка LIBOR в зависимости от кредитного рейтинга страны повысится до 8-11%. Это будет означать рост депозитной ставки в банковском секторе ряда развивающихся стран в иностранной валюте на 10-12% и еще больший рост в местной валюте.