Standard Insurance увеличит уставный капитал как минимум на 5 млн манатов

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Завершился период отсрочки, данной Палатой надзора за финансовыми рынками ОАО Standard Insurance для увеличения уставного капитала.

Как сообщили Report в компании, пока не предпринято никаких шагов в этом направлении. Тем не менее Standard Insurance не намерен покидать рынок.

“Хотя период отсрочки завершился, акционер компании сейчас проводит переговоры с Палатой по вопросу увеличения капитала. Standard nsurance увеличит уставный капитал как минимум на 5 млн манатов”, - сказали в компании.

Напомним, что Standard Insurance действует с 2002 года. Уставный капитал компании равен 11 млн манатов. Акции компании принадлежат ЗАО AB Standard.

Компания завершила 2016 год с чистым убытком в 6 млн манатов и сейчас переживает финансовые трудности. Председатель Совета директоров ПНФР Руфат Асланлы 30 мая заявил журналистам, что акционеру Standard Insurance поручено урегулировать вопрос с капитализацией, иначе компания может лишиться лицензии.